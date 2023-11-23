الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 13% زيادة بالتبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

 كشف تقرير حديث  صادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الساحل والصحراء خلال عام 2022 بنسبة 13.0 %. 

 

ماذا تعرف عن  الصادرات 

 بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل    4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 15.8%. 


وتركزت أعلى القيم في خمس دول إفريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل،
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 


1- ليبيــا: بلغـت قيمــة الصــادرات  (1215 مليون دولار) بنسبة 25.7 % من إجمالي التكتل.
2- السودان: بلغــت قيمـة الصـادرات (929 مليون دولار) بنسبة 19.6% من إجمالي التكتل.
3- المغرب: بلغــت قيمــة الصــادرات   (822 مليون دولار) بنسبة  17.4 % من إجمالي التكتل.
4- كينيا:بلغت قيمة الصادرات  (356 مليون دولار) بنسبة 7.5 % من إجمالي التكتل.
5- تونس: بلغت قيمة الصادرات (306 ملايين دولار) بنسبة 6.5 % من إجمالي التكتل.

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ترتيب أهم السلع المصدرة 

1. ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 495  مليون دولار ) بنسبة 27.6 %من إجمالي أهم السلع.
2. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 446 مليون دولار ) بنسبة 24.9 % من إجمالي أهم السلع.
3. أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 375 مليون دولار ) بنسبة 20.9% من إجمالي أهم السلع.
 

ماذا تعرف عن الواردات 

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1144 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل 1092مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 4.8 %.
 

- وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
1- السودان: بلغــت قيمـة الــواردات (505 ملايين دولار) بنسبة 44.1% من إجمالي التكتـل.
2- كينيا:بلغــت قيمـــة الـواردات  (308 ملايين دولار) بنسبة 26.9% من إجمالي التكتل.
3- ليبيـا: بلغــت قيمـــة الــــواردات  (89 مليون دولار) بنسبة 7.8 % من إجمالي التكتل.
4- تونس:  بلغت قيمة الواردات   (72  مليون دولار) بنسبة 6.3 % من إجمالي التكتل.
5- بنين: بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبة 4.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
1. بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 281 مليون دولار ) بنسبة 31.5 % من إجمالي أهم السلع.
2. حيوانات  حية بلغت قيمة الواردات ( 206 ملايين  دولار ) بنسبة 23.1 % من إجمالي أهم السلع.
3. قطن بلغت قيمة الواردات ( 199 مليون دولار ) بنسبة 22.3 %  من إجمالي أهم السلع.

 

 

الإحصاء: 3 مليارات و544 مليون دولار قيمة الصادرات لدول الكوميسا خلال 2022

في يومهم العالمي، الإحصاء: 39,6 مليون طفل في مصر 51.3% منهم ذكور و48.7% إناث

 

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دول الساحل لصادرات الى دول الساحل والصحراء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء

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