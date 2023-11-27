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أخبار مصر

لحظة استقبال السيسي لرئيسة المجر بقصر الاتحادية (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر، حيث ستعقد مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيسة المجر بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف.

 

 وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي، الذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع، وفي هذ الإطار استعرض الرئيس العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة.

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وقد اتفق الجانبان على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة، مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قطاع غزة

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