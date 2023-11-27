ثنائى سونوما يجمع الشقيقتين ميرا وسارة على المسرح الصغير بالأوبرا

ضمن خطتها لعرض وتقديم مختلف أشكال الفنون العالمية تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلا للثنائي الموسيقى سونوما الذى يضم عازفتا الفيولينة والجيتار الشقيقتين ميرا وسارة جريجوريتش وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر الجاري على المسرح الصغير بالأوبرا.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما الخاصة التي تتميز بمزيج فريد يجمع الطابع الكلاسيكي والمعاصر والجاز إلى جانب ألوان متنوعة من الموسيقي في كيان مترابط.

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الثنائي سونوما

يذكر أن الثنائي "سونوما" ميرا وسارة جريجوريتش نشأتا في بيئة موسيقية، عزفتا الموسيقى فى سن مبكرة وعلى مدار 20 عاما أصبح لهما أسلوبا فريدا ومتميزا فى الأداء كما تحمل مؤلفاتهما الخاصة طابعا يمزج بين أنواع الموسيقى المختلفة، أصدرتا أول ألبوماتهما عام 2021 وضم مجموعة من أعمالهما الخاصة، قدمتا العديد من العروض فى النمسا بالإضافة لعدة جولات فنية بمختلف دول العالم.