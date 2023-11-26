الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أرخص سبيكة ذهبية في مصر داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات

السبائك الذهبية،
السبائك الذهبية، فيتو

 رصد موقع فيتو خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض نيبو للذهب والمجوهرات، أقل السبائك الذهبية سعرا، حيث يبحث الكثير من الناس عن كافة الطرق التي تحافط على قيمة أموالهم، ويعد الذهب الملاذ الآمن للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية، وتعد السبيكة نصف جرام أقل السبائك الذهبية من حيث السعر، حيث تبلغ قيمتها 1750 جنيهًا.

 

 وتحافظ السبائك الذهبية على قيمة الأموال من خطر التضخم والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة خلال الفترة الحالية.

 

Advertisements

 جاء ذلك خلال، انطلاق فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، اليوم  الأحد 26 نوفمبر والذي  يقام  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28  نوفمبر.

 

 وتنطلق فعاليات معرض نيبو،  بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبري شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين،  أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.
 


 وأضاف وزير التموين، أن الدورة الحالية من معرض "نيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين, والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.


 ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

txt

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

txt

شعبة الذهب: معرض نيبو يضم عارضين من تركيا ودبي وإيطاليا

 

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلي 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كيلو جرام.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السبائك الذهبية أقل السبائك الذهبية سعرا التضخم الازمات الاقتصادية معرض نيبو للذهب والمجوهرات نيبو

مواد متعلقة

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

شعبة الذهب: معرض نيبو يضم عارضين من تركيا ودبي وإيطاليا

شعبة الذهب ترد على إغلاق محال المعدن الأصفر بعد الارتفاع الكبير في أسعاره (فيديو)

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع المعدن الأصفر

الأكثر قراءة

سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط احتلال إسرائيلي أثناء عبوره لغزة (فيديو)

فضيحة العسكرية الإسرائيلية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر البيض والفراخ البيضاء

هيئة الدواء تحذر من تناول مشروب الزنجبيل مع أدوية مرضى السكري والضغط

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح لمواجهة نارية

تضم نساء ونجحت في إخفاء الأسرى، معلومات عن وحدة الظل التابعة لكتائب القسام

أبرز تصريحات وزير التموين عن أزمة السكر (إنفو جراف)

وزير التموين: بعض التجار يحصلون على السكر بـ24 ألف جنيه للطن ويبيعونه بـ40 للكيلو

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التموين عن أزمة السكر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية