أرخص سبيكة ذهبية في مصر داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات

رصد موقع فيتو خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض نيبو للذهب والمجوهرات، أقل السبائك الذهبية سعرا، حيث يبحث الكثير من الناس عن كافة الطرق التي تحافط على قيمة أموالهم، ويعد الذهب الملاذ الآمن للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية، وتعد السبيكة نصف جرام أقل السبائك الذهبية من حيث السعر، حيث تبلغ قيمتها 1750 جنيهًا.

وتحافظ السبائك الذهبية على قيمة الأموال من خطر التضخم والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة خلال الفترة الحالية.

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جاء ذلك خلال، انطلاق فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، اليوم الأحد 26 نوفمبر والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر.

وتنطلق فعاليات معرض نيبو، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبري شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.





وأضاف وزير التموين، أن الدورة الحالية من معرض "نيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين, والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.



ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلي 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كيلو جرام.