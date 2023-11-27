صحيفة أمريكية تعترف باستحالة هزيمة حماس عسكريا في غزة

الهجوم البري على غزة، سلطت صحيفة فورين أفيرز الأمريكية، في تقرير لها اليوم الاثنين، الضوء على المواجهات العسكرية بين المقاومة وجيش الاحتلال في القطاع.

صمود المقاومة في مواجهة جيش الاحتلال

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه على الرغم من امتلاك جيش الاحتلال الإسرائيلي لمزايا وأسلحة عسكرية متطورة إلا أن حركة حماس أثبتت في أرض المعركة أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل هزيمتها بالقوة العسكرية.

ومنذ بدء الهجوم البري على غزة تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات القتلى من الجنود، وهناك روايات تؤكد مقتل أكبر من العدد المعلن عنه بكثير.

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وفي آخر بيان لها قبل بدء الهدنة في قطاع غزة أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من تدمير مئات الدبابات والآليات التابعة لجيش الاحتلال خلال الهجوم البري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، الخميس الماضي، استهداف 335 آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ودعا المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيانه إلى تصعيد المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الضفة وقطاع غزة.

كتائب القسام تحي المقاومة في اليمن والعراق ولبنان

ووجه أبو عبيدة اليوم التحية للمقاومة في اليمن والعراق ولبنان، على تضامنهم مع المقاومة في قطاع غزة، مطالبا أحرار العالم بالتصدي للعدوان الإسرائيلي في كل مكان

أبرز خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضاف أبو عبيدة أن كتائب القسام نفذت عملية نوعية ضد مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من المسافة صفر أسفرت عن مقتل 5 جنود.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام، أن أحد مقاتلي المقاومة نفذ عملية إطلاق نار ضد عدد من الجنود التابعين لجيش الاحتلال من مسافة تصل إلى 10 أمتار وأرداهم ما بين قتيل وجريح.

وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام مستعدة لاستمرار المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال عدم التزامه بالهدنة.

وأضاف أبوعبيدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الهدنة في البداية لأنه كان يراهن على قوته العسكرية في تحرير الرهائن

وشدد أبوعبيدة على أن جيش الاحتلال يخفي العدد الحقيقي لقتلاه من الجنود خلال الهجوم البري على غزة. مشيرا إلى استهداف 33 ألية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 72 ساعة الماضية.