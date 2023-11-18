مسؤول بجيش الاحتلال: الهجوم على مستشفى الشفاء كان استعراضا للقوة

حرب غزة، أفادت صحيفة" نيويورك تايمز"، اليوم السبت، نقلًا عن خبير بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله بأن الهجوم على مستشفى الشفاء كان استعراضًا للقوة وليس جزءًا من إستراتيجية الحرب.

وتابعت نقلًا عن خبير بالجيش الإسرائيلي: ربما تكون إسرائيل قد عرضت حياة الرهائن للخطر في هجوم مستشفى الشفاء.

وأوضحت نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، قولهم بأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوهم بتوقع أسابيع أخرى بشمال غزة قبل إعداد خطة للجنوب.



وأفادت نيويورك تايمز عن مسؤولين، ليس من الواضح ما إذا كانت الإستراتيجية الإسرائيلية للقضاء على حماس ناجحة.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين: توقعنا استمرار الهجوم البري 3 أشهر وإن استمر أكثر فإن الاقتصاد سينهار.



ضرب لحزب الله

ولفت المسؤولون الإسرائيليون إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترب كثيرًا في بداية الحرب من توجيه ضربة استباقية ضد حزب الله.

سحب الجنود الإسرائيليين من غزة

وأكد المسئولون الإسرائيليون أن هناك جدلًا حادًّا وصل لطريق مسدود بشأن توقيت سحب بعض جنود الاحتياط وتشغيل الاقتصاد، فمعظم كبار القادة يتوقعون تخفيض عدد القوات وسحبها في غضون شهر أو شهرين.

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الإسرائيليون يتظاهرون ضد حرب غزة

العدوان على غزة، كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورًا.



مظاهرات حاشدة في إسرائيل

ونظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.

والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالى الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.

وتعثرت صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنت نتنياهو لتحقيق أهداف العدوان على غزة حتى ولو على حساتب حياة أسراهم.

و وجه الكيان الإسرائيلي رسالة رسمية إلى قطر، رفض عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ قطر، أمس الجمعة، أن مضمون الصفقة التي أرسلتها حماس قبل أكثر من أسبوع عبر الدوحة مرفوض، وأضافت أن الرسالة الإسرائيلية أكدت أن شرط تل أبيب لقبول الصفقة هو إطلاق سراح كل الأطفال والنساء دفعة واحدة في مرحلتها الأولى.

وكانت الصفقة بصيغتها الأولى تنص على أن حماس مستعدة لتحرير 50 أسيرًا من النساء والأطفال مقابل 5 أيام هدنة، وإطلاق سراح قرابة 150 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.