التسعيرة الجبرية وغلاء الأسعار يثيران الجدل بين المصريين، بعد تهديد وزير التموين

التسعيرة الجبرية، تصدرت التسعيرة الجبرية تريند مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، وذلك بعد تهديد وزير التموين الدكتور على المصيلحى، التجار بمنحهم مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، الذي وصل سعره إلى 50 جنيها للكيلو.

التسعيرة الجبرية وتهديد وزير التموين

وعن التسعيرة الجبرية، أشار وزير التموين إلى وجود حالة من عدم استقرار السوق، وسيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج "التسعيرة الجبرية"، حيث عبر البعض عن أهمية وجود تسعيرة جبرية للسلع لضبط الأسواق، في حين أشار آخرون إلى أن التسعيرة الجبرية ستجعل التجار المحتكرين لتخزين السلع وعدم عرضها، مطالبين بوجود رقابة حكومية لمنع الاحتكار.

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فرض التسعيرة الجبرية في الأسواق، فيتو



علق كينج ماسف قائلًا: "ضحكت عندما سمعت تهديد وزير التموين للتجار بتسعيرة جبرية للسكر وافتكرت عدم نجاحه في تطبيقها على الأرز #التسعيرة_الإجبارية"

التسعيرة الجبرية تثير جدلًا واسعًا بين المصريين

وقالت جيسي يسري: "مطلوب على وجه السرعة اقالة وزير التموين السكر 45/50.. الأرز 32.. البصل بـ 25.. اللحمة بـ320.. ولا رقابة على الأفران.. وأنتم نايمين وبتقبضوا شهرية والشعب يروح يموت.. ما هذا الفشل؟... سايبين البلد للمحتكرين... رجعوا التسعيرة الجبرية لو بتحبوا مصر"

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، فيتو



ورد محمد شرابي قائلًا: "التسعيرة الإجبارية حتعمل أزمة والموردين حيمتنعوا عن التوريد زى الأرز التسعيرة عندما يكون المنتج احتكار للدولة فقط هى مصدر المنتج تستطيع توريده بسعر وتجبر التجار على بيعه بسعر موحد لكن فى ظل اتفاقية الجات المنافسة واختلاف الجودة واختلاف المورد.. الرقابة فقط على إعلان التسعيرة"

أما جودي هيما فقالت: "وزير التموين معك حق مفيش أزمة سكر.. الأزمة فى الاحتكار من التجار واستغلال أي شي لزيادة الأسعار نزل التسعيرة الإجبارية..."

التسعيرة الجبرية الثالثة لوزير التموين

وقال باسم السقا: "سكوت الوزارة على الأسعار بهذا الشكل كارثة ونفس الكلام قاله قبل كدا وزير التموين سنلجأ للتسعيرة الإجبارية ومفيش أي خطوة بالعكس عندما قال الكلام دا تاني يوم الأسعار زادت كأن في تحدي بيحصل من التجار لأمتي هتفضل الأمور بالشكل دا"

وعلق حازم فاروق قائلًا: "حد يبلغ وزير التموين إن دى التسعيرة الإجبارية الثالثة التي لم يستطع أن يفرضها علي التجار وزاد فسادهم لأن يد الوزارة لم تكن قوية في القضاء على الفساد والجشع الذى أصبح عليه التجار يجب الضرب بيد من حديد علي كل تاجر جشع وفاسد"

المطالبة برقابة حكومية على الأسواق، فيتو



وقال طارق عبد الرازق: "المطلوب زيادة المعروض مش التسعيرة الإجبارية اللى هتعمل مشكلة أكبر"

ورد محمد فقال: "زمان كان الصبح فى الراديو تعلن التسعيرة الإجبارية وياويل اللى كان يخالف والسادات منع اللحمه شهر لما زاد سعرها الآن كله آمن العقاب فأساء الأدب إحنا فى حالة شبه حرب وبالتالى العقوبات تكون مغلظة".

النشطاء يطالبون برقابة الحكومة على السلع

وقال مؤمن مصطفى: "الحقيقة إحنا محتاجين تسعيرة جبرية على كل سلعة تباع فى السوق، أو ممكن وزارة التموين والتجارة تتعب معانا شوية وتعمل حملات تفتيش على الأسعار... لازم يبقى فى حل للوضع العبثى الذي نعيشه، هناك غلاء أسعار وتصريحات لا تمثل الواقع إطلاقا، الحقيقة أنكم تركتم المستهلك عرضة للاستغلال من التجار، ياريت تتعمل حملات تفتيش لمنع التلاعب بالأسعار، أنا كمستهلك لا استحق منك كحكومة (الضرائب) ومن التجار (غلاء الأسعار)، متى تتحركوا لمنع الغلاء غير المبرر؟"

التهديد بفرض التسعيرة الجبرية على السكر، فيتو



وعلقت ريناد طارق فقالت: "يجب أن تكون هناك رقابة على السلع"

ورد السيد أحمد قائلًا: "ضعف الرقابة أعطي فرصة للتجار الكبار والوسطاء والصغار للتحكم في جميع السلع الضرورية بحجبها وتخزينها ورفع سعرها أضعاف مضاعفة بلا خوف من رقابة ولا محاسبة".