وزير التموين: مهلة أخيرة لسوق السكر قبل فرض التسعيرة الجبرية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل لفرض التسعير الجبري لسلعة السكر، وذلك في حال استمرار أزمة ارتفاع أسعاره.

وأكد وزير التموين أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وانتهاء الأزمة.

معرض نبيو للذهب

وأشار في تصريحات على هامش معرض نبيو للذهب في دورته الثالثة، إلى أنه لا يميل للتسعير الجبري، ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.

وأرجع المصيلحي أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظام التوزيع، حيث تعمل الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر.

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أزمة السكر

وأوضح وزير التموين أنه سيتم توفير الشركات الصناعات الغذائية احتياجاتها من السكر، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.

وكان وزير التموين قد صرح بأنه سيتم اتخاذ إجراءات لمواجهة الظاهرة التى أسماها "تجميع السكر" بالتنسيق مع السلاسل التجارية.

وقال المصيلحي إنه يوجد ظاهرة التجميع لدى بعض المواطنين، قائلا: “مش ممكن كل واحد يملي عربيته سكر، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد، كميات السكر.

واختتم وزير التموين أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، كما أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن.