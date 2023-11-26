بعد أزمة السكر، كيف نظم القانون ضوابط فرض التسعيرة الجبرية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل لفرض التسعيرة الجبرية لسلعة السكر، في حال استمرار أزمة ارتفاع أسعاره.

وزير التموين يلوح بفرض التسعير الجبري لمواجهة أزمة ارتفاع سعر السكر

ومنح وزير التموين السوق مهلة نحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وانتهاء الأزمة، وإلا سيتم التدخل لفرض التسعيرة الجبرية، مشيرا إلى أن أزمة السكر تعود إلى عدم انتظام التوزيع، فضلا عن قيام بعد التجار بالحصول على سعر الطن بـ24 ألف جنيه ويتم البيع للمستهلك بـ40 جنيها للكيلو.

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حق رئيس مجلس الوزراء الحق في فرض التسعير الجبري

جدير بالذكر أن القانون منح رئيس مجلس الوزراء الحق في فرض التسعيرة الجبرية، لفترة معينة لضبط السوق في حال وجود إشكالية بشأن سلعة معينة.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وتنص المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.

ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.

القانون يحظر السيطرة على سلعة معينة

كما تنص المادة (8) من القانون على: يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

(أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

(ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.

(جـ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.

(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

(هـ) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.

(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا.

(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

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