وزير التموين: ضخ 120 ألف طن سكر في الأسواق خلال 10 أيام

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: موسم إنتاج السكر الجديد يبدأ في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن ثم 250 ألف طن في فبراير الأمر الذي من شأنه القضاء على الأزمة.

إجراءات لضبط سوق السكر



وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، على أنه “إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام سنتخذ إجراءات بتحديد حد أقصى لسعر البيع”.

ضبط أسعار السكر



وأكد: سنضخ 120 ألف طن سكر في السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.



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ولفت إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص بشأن توفير العملة، والبنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبير النسبة الباقية سواء من السوق الموازي أو حصيلة الصادرات.



تدبير البنك المركزي 50% من مبادرة السلع المخفضة

وأشار: البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات ضمن مبادرة السلع المخفضة للقطاع الخاص والشركات تدبر النسبة الباقية، مؤكدًا: نسبة التدبير للشركات المتعاملة في مبادرة السلع المخفضة وصلت 62% من احتياجات العملة.

الاستفادة من دعم البنك المركزي للسكر



وأكد أنه سيتم ضم شركات استيراد السكر لتستفيد من ميزة توفير البنك المركزي لـ50% من العملة المطلوبة، وتم الاتفاق مع الشركات على إعادة النظر في السلع المدرجة ضمن مبادرة السلع المخفضة دون خفض الكميات.



نجاح مبادرة تخفيض السلع

وتابع: بعض الشركات خفضت بالفعل أنواع السلع ضمن مبادرة السلع المخفضة دون خفض الكميات.

ولفت إلى أن مبادرة السلع المخفضة نجحت بنسبة 75% خاصة أنها نسبيا أدت الي تراجع نسبة التضخم في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى التزام اتحاد الدواجن بالمبادرة وطرح الدواجن وبيض المائدة بأسعار مخفضة.



نهاية مبادرة تخفيض السلع

وأكد أن مبادرة تخفيض أسعار السلع ستستمر حتى شهر إبريل المقبل على الأقل، وجزء كبير من السلع المخفضة موجودة في محافظات الصعيد.



وواصل: نطلب من المواطنين على عدم التدافع على شراء السكر لأن السلعة متوفرة بكميات كبير

ولفت: بعض الشركات الصغيرة لا تستطيع الشراء من البورصة السلعية بسبب عدم قدرتها المالية لدفع التأمين.