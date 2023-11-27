الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي تزور مصابي غزة بمستشفى العريش العام

وزيرة التعاون القطرية،
وزيرة التعاون القطرية، فيتو

 تفقدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر مستشفى العريش العام والمصابين الفلسطينيين المتواجدين داخل المستشفى للعلاج.

 

وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي تزور مصابي غزة بمستشفى العريش العام 

 وتفقدت الوزيرة أمس الجانب الفلسطيني من معبر رفح بتنسيق مصري وكانت الوزيرة القطرية قد وصلت إلى مطار العريش بمصر قبل أيام، وأشرفت على إجلاء 20 فلسطينيًا من حملة الإقامة القطرية إلى الدوحة.
 

وأبدت الوزيرة تقديرها للجهود المصرية المبذولة في تقديم خدمات صحية في مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

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نائب محافظ شمال سيناء يستقبل وزيري الصحة المصري ونظيرته الفلسطينية بالعريش

 واستقبل اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية في مطار العريش الدولي أثناء زيارتهم إلى محافظة شمال سيناء.

 

وقال الخولي، إن وزير الصحة المصري ونظيرته الفلسطينية سيتفقدون معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش، بجانب زيارة ميناء العريش البحري.

 

واستعرض الخولي الجهود التي قامت بها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف الجهات في استقبال المساعدات المتنوعة وإيصالها إلى قطاع غزة، فضلًا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.

 

بدوره أكد وزير الصحة المصري علي تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية الآنية للعابرين من قطاع "غزة" إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، مؤكدا أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.

 

 ووجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للقيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهود المبذولة تجاه فلسطين، بجانب توجيه الشكر إلى وزير الصحة المصري على استقبال الجرحى الفلسطينيين، والشكر لمحافظ شمال سيناء ونائبه والجهات المعنية على استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة.

نائب محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية بالعريش (صور)

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء تحالف الأحزاب

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