3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء بشأن زراعة الأعضاء وترشيد الإنفاق الحكومي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 (مكرر)، الصادر في 26 نوفمبر 2023، 3 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية 10 أطباء، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص عنـد الاقتضاء، وذلك بما لا يزيد على اثنين فى الجلسة الواحدة، ودون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٨ لسنة ٢٠٢٣، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنـة العامـة للدولـة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهـات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعت مد في تمويلهـا علـى الاشـتراكات الماليـة مـن أعـضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين أو القرارات، ويشار إليها في باقي أحكام هذا القرار "بالجهات".

-قرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ويعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحاليـة بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024

Advertisements