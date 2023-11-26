قراران جديدان لرئيس الوزراء بشأن فنادق مصر ونزع الملكية بنزلة السمان

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر (أ)، الصادر في 22 نوفمبر 2023، قرارى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن نقل ملكية 50% من أسهم شركة الفنادق المصرية صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ومشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٨٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن نقل ملكية 50% من أسهم شركة الفنادق المصرية من الشركة القابضة للسياحة والفنادق HOTAC إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنميـة، وتسرى على شركة الفنادق المصرية أحكام قانون شركات المساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء ٤٤٩٠ لسنة ٢٠٢٣، يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٣ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه، وذلك باستبعاد قطعة الأرض البالغة مساحتها ٤١ فدانًا وقيراط واحد و8.05 سهمًا، الكائنة بحوضى الإنشاء نمرة ٢ قسم أول وسيدى حمد السمان نمرة ٣ ناحية نزلة السمان بمحافظة الجيزة، المعروفة باسم (ملعب أرض الجولف) مـن الأراضـى والعقـارات اللازمة لتنفيذ المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور.

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وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٣ لسنة ٢٠٢١ على اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهـرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.