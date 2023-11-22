الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

تخصيص أراضى من أملاك الدولة لإقامة مشروعات فى أسوان

مجلس الوزراء، فيتو
مجلس الوزراء، فيتو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكي، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، الأولي بمساحة 129914.09 فدان تقريبا بشرق منطقة الريف المصري، والثانية بمساحة 69539.85 فدان تقريبا بشرق آبار توشكي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص  أرض بمساحة نحو 46.7 كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، ضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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يذكر أنه خلال عامي 2022/2023 بلغ إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمحافظات مصر حوالى 39.6 ألف كم2، تعادل 9.5 مليون فدان.

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أسوان اراضي توشكى الطاقة مشروع بنبنان

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