رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44، الصادر في 2 نوفمبر 2023، 6 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعديل بعض الصول، وإعلان وفاة بعض البحارة.

-قـرار مجلـس الـوزراء 63 لسنـة 2023، بشأن استبدال جدول الإحداثيات التالى بجدول الإحداثيات الوارد بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022، بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Textile Volo ( ش.م.م)، الكائن موقعها بقطعة الأرض رقم (B15-B1) بالكيلو (70) طريق الإسماعيلية الصحراوى، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

-وقرار مجلس الوزراء رقـم 65 لسنـة 2023، بشأن تعديل المساحة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2023، المشار إليه، والخاصة بمشروع إقامة وتشغيل فندق سياحى بحوض الجنينة (6)، جزيرة محروس- مركز أخميم بمحافظة سوهاج، المزمع تنفيذه بواسطة شركة بلوم التطوير العقاري، لتصبح 4954 مترا مربعا، بدلًا من 3135 مترا مربعا.

-وقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 3954 لسنـة 2023، بشأن تعديل الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرفق رقم (1) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

-وقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4181 لسنـة 2023، بشأن تجديد تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفى، نائب لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارا من 26/8/2023.

-وقـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4184 لسنة 2023، بشأن تحديد من يعتبر ميتا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929، المشار إليه الربان/ حسام ثابت عبد الحفيظ ) تاريخ الميلاد: 5/9/1984، الدخيلة. محافظة الإسكندرية والمفقود فى حادث حريق السفينة BEATA: V/M قبالة السواحل التركية بتاريخ 20/12/2022.

Advertisements

-قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4185 لسنـة 2023، بشأن اعتبار البحار سامح سيد شعبان كامل، تاريخ الميلاد 10/9/1998، قرية العريان بمحافظة الفيوم. والبحار محمد جمال عبد الناصر زكريا، تاريخ الميلاد 1/1/1982، سيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، والذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة (CHANGHE: V/M) قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 14/7/2022. يعتبرا في عداد الموتى.



-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر (د)، الصادر في 24 أكتوبر 2023، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، القرار رقم رقم ٣٩٦٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إخراج من عداد الأراضي الأثرية قطعـة الأرض البـالغ مـساحتها (٤٠٠ متر) الواقعة بالقطعة (٢٨) بحوض المسخوطة والمكفر نمرة (٧) بمحافظـة الإسـماعيلية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المـساحية وكشف الإحداثيات.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٦٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتبار موقع (سيقام ب) الأثرى الواقع بناحية قرية القبالـة التابعـة لقرية منديشة، مركز الواحات البحرية، محافظة الجيزة، أرضًا أثرية، والبالغ مساحته (٣٢فدانًا و١٤ قيراطًا و20.9 سهم) بما يعادل (١٣٧٠٢٩٠٥٠م٢)، والموضح الحـدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحتين وكشف الإحداثيات المرفقين.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٨٥ لسنة ٢٠٢٣، اعتبار المــسطح البــالغ مــساحته (١٠٦أفدنة و١٢ قيراطًــا و٦ أســهم)، والواقــع بمنطقــة أم البريجــات بناحيــة قــصر الباســل، مركــز إطــسا محافظة الفيوم، أرضًا أثرية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المـساحية وكشف الإحداثيات.