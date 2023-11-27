الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

تجهيز 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية بأسيوط استعدادا للانتخابات الرئاسية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم حيث تم تجهيز 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية بإجمالي 15 لجنة انتخابية عامة على مستوى المحافظة بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وأكد المحافظ أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا مشددًا على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للتيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم لهم موجهًا الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

تجهيز المقار الانتخابية 

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي وتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية وغرف العمليات والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق وكافة القطاعات لمتابعة الأحداث أولًا بأول وتخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين.

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وأشار المحافظ إلى إنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ووجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة فضلا عن مراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية وتكليف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور للدفع بالعدد الكافي من السرفيس وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة كما تم التنبيه على رؤساء المراكز بمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم بالإضافة إلى توفير مقاعد ومظلات باللجان وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

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