إحالة 8 عاملين للتحقيق في حملة تفتيشية للصحة بمستشفيات مدينة أسيوط

شكل الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط فريق تفتيش للقيام بحملات تفتيشية مفاجئة لتفقد ومتابعة سير العمل في المستشفيات، وذلك استمرارًا للجولات اليومية التي تقوم بها قيادات مديرية الصحة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية.

فريق التفتيش والمتابعة بصحة أسيوط

تشكل فريق التفتيش والمتابعة بصحة أسيوط تحت قيادة الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وعضوية الدكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية والدكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة والدكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بإدارة التفتيش الفني بالمديرية لمفاجئة المنشآت الصحية ليلا ومتابعة الأداء وتقييمه والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وتواجد العنصر البشري المكلف بأداء الخدمة الطبية.

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حملة تفتيش على مستشفيات أسيوط

وتفقد فريق التفتيش والمتابعة بصحة أسيوط في حملة مفاجئة ليلا مستشفي الصدر ومستشفى النساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط وذلك للوقوف على سير العمل وتفقد أقسام الاستقبال والعناية المركزة والمتوسطة وأقسام الصدر رجال وحريم وأقسام المبتسرين والأطفال والنساء والجراحة.

من جانبه عقد فريق التفتيش والمتابعة لقاءات حوارية مع المرضى ومرافقيهم والاستماع لهم والاطمئنان على صحتهم وسؤالهم عن مطالبهم واحتياجاتهم للتأكد من مستوي الخدمة المقدمة ومدي رضاهم عن الخدمات وبحث اي شكوي كما تم تم مناقشة الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفيات للتعرف علي الامكانيات المتاحة بالمستشفي وقدرة الأجهزة الطبية وأدائها وتواجد العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين بصورة كافية.



وفي ذات السياق طالب الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ومرافقوة مسئولي المستشفيات بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة مشددا على توفير كافة المستلزمات والتجهيزات بالمستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أسفرت الجولة عن إحالة ثمانية أفراد من طاقم العمل المكلف بأداء الخدمة للتحقيقات بديوان عام مديرية الصحة خلال الجولة التي بدأت ليل أمس تمام الساعة السابعة والنصف مساء وانتهت قرب منتصف الليل.