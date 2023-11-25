قضايا الدولة تختتم الدورة التدريبية لأعضائها للتعريف بمراحل الانتخابات

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة فعاليات ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة للمجموعة الرابعة للسادة المندوبين والمندوبين المساعدين الأعضاء الجدد بالهيئة، والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك،وذلك انطلاقًا لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني للسادة أعضاء الهيئة المذكورين، وذلك لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

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الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية كانت على مدار أربعة أيام كانت بدايتها السبت الماضي للمجموعة الأولى، ويومي الخميس والسبت للمجموعتين الثانية والثالثة.

وقد حضر اليوم ختام هذه الدورة من الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

قضايا الدولة

وسلم المستشار رئيس قضايا الدولة المستشارين الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازا بالدور الذي قاموا به أثناء الدورة وللدور الهام الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات.

قضايا الدولة

كما حضر من جانب هيئة قضايا الدولة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والسادة المستشارين أعضاء مجلس الإدارة.

والمستشار محمد حسن الامين العام، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب.

والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركزالدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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