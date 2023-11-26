الرقص على قبور الضحايا بحثا عن نصر وهمي، سر زيارة نتنياهو إلى قطاع غزة

تعرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لانتقادات حادة من قبل المتظاهرين في تل أبيب الذين اتهموه بالفشل الكبير في عملية تحرير الأسرى.



زيارة نتنياهو إلى قطاع غزة



وبحثا عن نصر وهمي لإخفاء عار الهزيمة التي مني بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، زار زعيم الكيان الصهيوني، الأماكن التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، ورغم وجود الهدنة مع اليوم الثالث لها، أعلن جيش الاحتلال تحديد الأماكن التي زارها رئيس الوزراء.



وتجدر الإشارة إلى إن الزيارة التي أجراها نتنياهو تأتي في ظل موجة من الانتقادات الشديدة التي تعرض لها رئيس وزراء الاحتلال، وذلك مع فشله في تحقيق أي انجاز يذكر في الحرب التي شنها على قطاع غزة

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن رئيس الوزراء نتنياهو التقى بمقاتلين في جيش الاحتلال في قطاع غزة ودخل أحد أنفاق حماس، وقال وهو يقف وسط حطام غزة: "لدينا ثلاثة أهداف لهذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين لدينا، وضمان ألا تصبح غزة تهديدا لدولة إسرائيل مرة أخرى"، وخلال زيارته صباح اليوم (الأحد)، أعلن رئيس وزراء الحرب: "سنستمر حتى النهاية - حتى النصر، ولن يوقفنا شيء".

ووفقا لما جاء بالصحيفة العبرية، فقد أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جولة في قطاع غزة، وتلقى نتنياهو مراجعات أمنية وتحدث مع القادة والمقاتلين وزار أحد أنفاق حماس التي تم الكشف عنها

ورافق رئيس الوزراء رئيس الأركان تساحي برافرمان، ورئيس الأركان تساحي هنغبي، والأمين العام العسكري لرئيس الوزراء آفي غيل، ونائب رئيس الأركان الجنرال أمير برعام.

التودد إلى الجنود لتبيض وجهه بسبب فشله في تحقيق النصر

وفي محاولة لإزالة الآثار التي تركتها زيارته الأخيرة لأحد تمركزات الجيش والتي تمت مهاجمته بها من الجنود الاحتياط، حاول رئيس الوزراء التودد للجنود، والحديث معهم كأصدقاء، وقال لهم خلال زيارته: "نحن هنا في القطاع مع مقاتلينا الأبطال، ونبذل قصارى جهدنا لإعادة مختطفينا، وفي النهاية سنعيدهم جميعا، فلدينا ثلاثة أهداف لهذه الحرب: القضاء على حماس، وأعد جميع المختطفين لدينا، وتأكد من أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدًا لدولة إسرائيل".



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