محافظ شمال سيناء يسلم 25 جهاز عروس لمستفيدي تكافل وكرامة

قام اليوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتسليم عدد 25 جهاز عروس لمستفيدي برنامج تكافل وكرامه هديه من البنك الزراعي المصري وذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وشريف الغزناوي نائب رئيس منطقة القناه وسيناء والبحر الاحمر وعلي غيط مدير عام مديرية التضامن بشمال سيناء والنائب عزيز مطر.

شوشه يسلم 25 جهاز عروسه لمستفيدي تكافل وكرامه هديه من البنك الزراعي المصري



واكد محافظ شمال سيناء انه سيتم عمل فرح زفاف جماعي للعرسان المستفيدي ببرنامج تكافل وكرامه مشيدا بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم الاسر الاولي بالرعاية.

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من جهته اكد الغزناوي انه سيتم دعم هذه الاسر بعدد 5000 الاف بون بقيمة 200 جنيه سلع غذائي.



واشار النائب عزيز مطر الى ان هذا الدعم يأتي في اطار حرص الرئيس السيسي بدعم الاسر الاولي بالرعاية وكذلك بناء علي بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري.