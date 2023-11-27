طارق عبد العزيز يكشف عن كواليس مشاركته في "فيلم ثقافي"

مازال اسم الفنان الراحل طارق عبد العزيز يتصدر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رحيله عن عالمنا أمس الأحد أثناء تصوير مسلسل “وبقينا اتنين” إثر أزمة قلبية.

طارق عبد العزيز يكشف قصة رفضه لدور في فيلم ثقافي

ويعد فيلم ثقافي من أهم الأعمال التي شارك فيها طارق عبد العزيز في مسيرته الفنانة، رغم صغر مساحة دوره إلا أنه ترك بصمة في قلوب الجمهور.

وكشف طارق عبدالله العزيز في لقاء سابق له قبل وفاته، عن رفضه لدور في فيلم ثقافي واستبداله بدور آخر في العمل وهو شخصية بطرس الشاب القبطي”.

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ورحل عن عالمنا أمس الأحد، الفنان طارق عبد العزيز، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصويره مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين.

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".