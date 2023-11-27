جهاز العبور الجديدة يعلن تنفيذ أعمال صيانة لعمارات الإسكان الاجتماعي

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، استمرار أعمال الصيانة لمواسير الصرف والمياه وإنارة المداخل لعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان.

وأكد ضرورة المتابعة الدورية للأعمال الموكلة للشركة المسئولة عن صيانة عمارات الإسكان الاجتماعى، وأشار إلى رفع كفأءة المسطحات الخضراء وكذلك تكثيف أعمال الصيانة والنظافة لتلك المسطحات.

واصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات، وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة إزالة لبناء دور مخالف بالقطع رقم ٣٣ و١١٢ منطقة بجاردنيا وتم إنزال الشدة الخشبية وتم التحفظ على مواد البناء بمخازن الجهاز.

وأشار إلى إزالة سور مخالف بالقطعة رقم ٢, ٤ بعمارات الشويفات بحي الشويفات بالتجمع الخامس، وتكلفة الإزالة بالكامل يتم تحريرها مخالفة على حساب المخالف

وأكد شن حملة اليوم بشارع ٩٠ الجنوبي وحى الأندلس بالتجمع الثالث وذلك لرفع كافة الإشغالات الموجودة وعربات القهوة المنتقلة وعربات الفول والبائعة الجائلين، وتم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وتم إيقاف الشروع فى زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية بالقطعة 88 البنفسج 4 والشروع لعمل مصنع بالبدروم بالقطعة 55 بنفسج 8.

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قام المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، بجولة تفقدية على مستوى جميع المراحل بمدينة 15 مايو، لمتابعة مستجدات مشروعات الطرق والمرافق، يرافقه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الجهاز، وذلك بهدف العمل على الانتهاء من كافة الأعمال في قطاع الطرق والمرافق.

وفي مستهل الزيارة، تفقد مسئولو " الإسكان " محطة رافع مياه الشرب " سامكريت "، بسعة تخزينية ٧٠٠٠ متر مكعب، ويغذي الرافع الامتداد الشرقي بالمدينة، ومناطق الإسكان الاجتماعي ( ٩٠ - ٥٠ - ١٢٠ - ٢٩٠)، ووحدات المبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين، بمنطقة النرجس الـ ١٠٠ فدان.

وتفقد مسئولو الوزارة، رافع أطلس لمياه الصرف بمنطقة الـ ١٠٠ فدان، والذي يخدم جميع مناطق الإسكان الاجتماعي، وقاموا بالمرور على مشروع رفع كفاءة الطرق والمرافق بالمجاورات (٢٨ البديلة - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٤) بالمرحلة الثالثة بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

وأبدى مساعد نائب رئيس الهيئة، بعض الملاحظات أثناء جولته التفقدية، مطالبًا بسرعة تلافى هذه الملاحظات، وأشاد بالمجهودات التي تتم فى المشروعات كافة.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن الجولات الميدانية لقيادات الهيئة لمتابعة المشروعات الجارية على مستوى أجهزة المدن، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال ضمن الخطة المدرجة، والبرامج الزمنية المعدة لذلك.

تشهد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا ملحوظا على الشراء وخاصة بعد الانتقال الفعلي للحكومة ومقاراتها الجديدة بالحي الحكومي، وبدء تشغيل عدد من المدارس والجامعات بالعاصمة، ونستعرض عددا من النصائح قبل الشراء بمشروعات العاصمة:



١- الاطلاع على خطاب تخصيص قطعة أرض المشروع الصادر عن شركة العاصمة الإدارية لمطور المشروع.

٢- عقد بيع الأرض بين شركة العاصمة والمطور والجاري تشييد المشروع عليها.

٣- القرار الوزاري الصادر للمطور من وزارة الإسكان لتنفيذ المشروع.

٤- تراخيص البناء اللازمة لتشييد العقار.

5- الرجوع لشركة العاصمة الإدارية للاستفسار عن الشركة المسئولة عن المشروع.

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتسليم دفعة جديدة من شقق جنة مصر للمواطنين الحاجزين بالمدن الجديدة.

ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:

أولا: التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

1. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة (بعد سداد المقدم واستكمال سداد 30%).

2. التوقيع على العقد.

4. سداد وديعة الصيانة (5 % من قيمة الوحدة).

5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.



ثانيا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز في اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.

4. مع قيام المواطن بسداد:

• سداد رسوم عداد المياه كارت ٣٤٨٨ جنيها.

• سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنيه (1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه).

• سداد رسوم الغاز ٢٠٠٠ جنيه (للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة).

• سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الإجمالية للوحدة.



5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.



ثالثا: التوجة للموقع

لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام.

رابعا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز.

لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).



فى حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل إدارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم أصل التوكيل وشهادة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خريطة بأماكن شقق الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.