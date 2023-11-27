بالأسماء، جيش الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا

أحداث غزة الآن، تداولت مواقع أخبارية فلسطينية قائمة باسماء 26 فلسطيني اعتقلتهم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فى الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين.

🔴متابعة صفا| قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالا واسعة في بلدة بني نعيم شرق الخليل، عرف منهم حتى الآن:

١. عبد المجيد أبو جارور

٢. مصعب أبو جارور

٣. عبد الحميد أبو جارور

٣. نبيل أبو لذوع

٤. محمد نبيل أبو لذوع

٥. أحمد نبيل أبو لذوع

٦. أنس نبيل أبو لذوع

٧. وليد نبيل أبو لذوع

٨.… Advertisements November 27, 2023

ونفذت قوات جيش الاحتلالحملة اعتقالات واسعة في بلدة بني نعيم شرق الخليل، عرف منهم حتى الآن:

1. عبد المجيد أبو جارور

2. مصعب أبو جارور

3. عبد الحميد أبو جارور

4. نبيل أبو لذوع

5. محمد نبيل أبو لذوع

6. أحمد نبيل أبو لذوع

7. أنس نبيل أبو لذوع

8. وليد نبيل أبو لذوع

9. أمين داوود الخضور

10. محمود عطيه الخضور

11. عادل سالم بلوط

12. إياد بلوط

13. سالم خضر عطا حميدات

14. جهاد أمواس

15. منير فرح المعلم

16. محمد منير فرح

17. عبد الكريم صبيح

18. يحيى خضر عطا

19. عدي خضر عطا

20. علي غالب حميدات

21.علي عيسى الخضور

22. محمد عيسى الخضور

23. إبراهيم عيسى الخضور

24. يزن عيسى الخضور

25. أمير يوسف الخضور

26. حسن عطية الخضور

27. جمال عودة صوالحة

مخيم الجلزون بمدينة رام الله

وكان التلفزيون الفلسطيني، أفاد اليوم الإثنين، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الجلزون بمدينة رام الله في الضفة الغربية واحتجزت شابًا ونفذت اقتحامًا آخر لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

من جهته تحدث تلفزيون "الأقصى" عن سماع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم الجلزون.

كما تحدث التلفزيون عن سماع دوي انفجار في مخيم عقبة جبر تزامنًا مع حصار أحد المنازل. وقال إن تعزيزات عسكرية برفقة جرافة اتجهت إلى المخيم.

وترددت أنباء عن اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم عقبة.

وأشار التلفزيون الفلسطيني إلى إصابة شاب فلسطيني بإصابات خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات في مخيم عقبة جبر، قائلا: إن القوات منعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها.