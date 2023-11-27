الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إقالة ضابطين بجيش الاحتلال بسبب انسحاب سريتهما من معركة غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أحداث غزة الآن، أقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطين بسبب انسحاب سريتهما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

اقتحام مخيم الجلزون بمدينة رام الله

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين.

وكان التلفزيون الفلسطيني، أفاد اليوم الإثنين، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الجلزون بمدينة رام الله في الضفة الغربية واحتجزت شابًا ونفذت اقتحامًا آخر لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

Advertisements

من جهته تحدث تلفزيون "الأقصى" عن سماع صوت إطلاق نار كثيف في مخيم الجلزون.

كما تحدث التلفزيون عن سماع دوي انفجار في مخيم عقبة جبر تزامنًا مع حصار أحد المنازل. وقال إن تعزيزات عسكرية برفقة جرافة اتجهت إلى المخيم.

وترددت أنباء عن اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم عقبة.

وأشار التلفزيون الفلسطيني إلى إصابة شاب فلسطيني بإصابات خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات في مخيم عقبة جبر، قائلا: إن القوات منعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها.

اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية

وترددت أنباء عن اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم عقبة.

وأشار التلفزيون الفلسطيني إلى إصابة شاب فلسطيني بإصابات خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات في مخيم عقبة جبر، قائلا: إن القوات منعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها.

تل أبيب ستواصل استئناف الحرب في غزة

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، "ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة في قطاع غزة".

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن “نتنياهو قال إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تل أبيب ستواصل استئناف الحرب في غزة”.

بدوره، قال البيت الأبيض، في بيان له، إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على مواصلة العمل للإفراج عن جميع الرهائن، مشيرا إلى أنهما "ناقشا وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحداث غزة الأن جيش الإحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون مدينة رام الله

مواد متعلقة

الصحة العالمية: 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يعانون من الأوبئة والأمراض المعدية (فيديو)

الرئاسة الفلسطينية تكشف شرط استلام الحكم في غزة بعد الحرب (فيديو)

الأمم المتحدة تسلم أكبر شحنة مساعدات للفلسطينيين في شمال غزة

التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن بمواصلة العدوان على غزة بعد انتهاء الهدنة

الأكثر قراءة

طائرة إيلون ماسك الخاصة تهبط في إسرائيل، وزيارة مرتقبة لقطاع غزة

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27-11-2023 في بداية التعاملات

إقالة ضابطين بجيش الاحتلال بسبب انسحاب سريتهما من معركة غزة

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

أول مطرب يزور غزة و3 سنين قضاها لتحضير عمل فني ومات قبل تنفيذه.. جوانب من حياة عامر منيب (فيديو جراف)

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

الأهلي، رضا سليم يواصل التأهيل اليوم

مواجهة ساخنة في خليج عدن، صواريخ الحوثيين تستهدف مدمرات أمريكية بعد إنقاذ سفينة إسرائيلية

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

500 معلم متطوع، شاب مصري يفتتح "مدرسة أونلاين" لمساعدة الطلاب الفلسطينيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

أول مطرب يزور غزة و3 سنين قضاها لتحضير عمل فني ومات قبل تنفيذه.. جوانب من حياة عامر منيب (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية