تداول 8 آلاف طن بضائع و500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 500 شاحنة و63 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 278 شاحنة و44 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 222 شاحنة، 19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة.

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كما يستعد ميناء نويبع اليوم باستئناف حركة الملاحة البحرية باستقبال السفينتين اور وايلة بعد تحسن الأحوال الجوية، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 666 راكب بموانيها.