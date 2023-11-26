الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

موافقة الري على الاستفادة من أرض النورس بالوليدية أسيوط لإقامة مدرسة عليها

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فيتو

 
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على طلب المحافظة بالاستفادة من قطعة أرض أملاك ري بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط لإقامة مدرسة عليها لخدمة أهالي المنطقة وزيادة عدد المدارس بنطاق الحي ويأتي ذلك في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة للتوسع في بناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات الطلابية بالفصول والقضاء على الفترات الدراسية تماشيًا مع سياسة الدولة بتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.  

 

أرض النورس سابقا بالوليدية 


وأوضح المحافظ أن وزير الموارد المائية والري أصدر قرارًا بنقل الاشراف الإداري عن قطعة أرض بمدخل منطقة الوليدية والمعروفة بأسم "أرض النورس سابقا" إلى إدارة أملاك الدولة بمحافظة أسيوط والتي تقع ضمن منافع الري خلف قناطر أسيوط القديمة بمسافة 100 متر بحوض داير الناحية نمرة 33 بناحية مركز أسيوط بمساحة 1800 متر مربع.

 

استغلال قطعة أرض لإقامة مدرسة عليها 


ووجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على موافقته لطلب المحافظة باستغلال قطعة الأرض بمدخل الوليدية لإقامة مدرسة عليها وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقًا لخطة الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات وتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

 

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وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل توفير الأراضي المطلوبة من خلال حصر الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها وإقامة مشروعات عليها لصالح النفع العام وإدراجها في خطط التنمية مؤكدًا استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطن ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة وفتح فصول تعليمية جديدة لخدمة أبنائنا الطلاب وتفتيت الكثافات الطلابية مما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية وخلق بيئة تعليمية جيدة للطلاب تساعدهم على التفوق الدراسي.

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