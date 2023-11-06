الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من إسرائيل على وصول أقوى غواصة نووية أمريكية للشرق الأوسط

غواصة أمريكية، فيتو
غواصة أمريكية، فيتو

الهجوم البري على غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه  اليوم الإثنين، ردا علي إرسال غواصة أمريكية لمنطقة الشرق الأوسط أنها:" أنباء جيدة ونراها خطوة مفيدة للردع".

الغواصة النووية الأمريكية أوهايو 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية  أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن الغواصة الأمريكية من المقرر أن تنضم إلى إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.

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وفيما يلي أبرز المعلومات عن الغواصة النووية أوهايو كالتالي:
والغواصة النووية الأمريكية "أوهايو"  تعتبر من أضخم الغواصات الضخمة التي تمتلكها واشنطن وتستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز.

قدرات الغواصة النووية أوهايو التي أرسلتها أمريكا للشرق الأوسط 

وتعتبر الغواصة النووية أوهايو من  أكبر غواصات الصواريخ البالستية في العالم وتستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية.

وصممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.وتم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.

ويعتبر هذا النوع من الغواصات التابع للبحرية الأمريكية بمثابة رادع نووي متنقل.
وهذه الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، تعكس مدى الاستنفار الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط مخاوف من توسع المواجهات إلى حرب إقليمية أوسع.

فقبل أيام قليلة وصلت مجموعة "دوايت دي أيزنهاور " إلى المنطقة.وقبلها أيضا تمركزت حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط، تعرف على غواصة أوهايو النووية الأمريكية

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أمريكا تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسط

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