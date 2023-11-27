الطيران الروسي يدمر معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات مقاتلة من طراز"سو-34" الروسية دمرت معاقل وأفراد عسكريين ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون.

وقالت الوزارة في بيان إن: "طواقم مقاتلات سو-34 الروسية يقومون بمهام دوريات عسكرية على مدار الساعة في قواعدهم الجوية خلال العمليات العسكرية الخاصة".

وجاء في البيان: "خلال إحدى الطلعات، تم تدمير المعاقل والأفراد والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون باستخدام القنابل الجوية".

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وقال طيار "سو-34" إن الطواقم حصلت على إحداثيات الهدف، وقامت بإجراء الحسابات اللازمة، وقيمت تضاريس المنطقة، وقامت بالطيران على مسار على ارتفاعات منخفضة للغاية، ثم قامت بالتسارع على مسافة قليلة قبل الوصول إلى الهدف، وألقت قنابلها ثم عادت إلى قاعدتها الجوية.

الدفاع الجوي الروسي يعترض 10 مسيرات أوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض أكثر من 10 مسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل.

وقالت الوزارة إنه تم تدمير ما إجمالية 11 مسيرة فوق منطقة موسكو، إقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية وإقليم بريانسك جنوبي البلاد قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وأضافت موسكو أنه تم إحباط هجمات المسيرات، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

إصابة شخص واحد

وفي تولا، أصيب شخص واحد بإصابات طفيفة عندما سقط الركام على مبنى سكني.. وتم صد مسيرة أخرى بالقرب من بلدة بودولسك، على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب موسكو.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر منصة "تليجرام" إن الدفاع الجوي صد هجوم كبيرة بالمسيرات على العاصمة.