موسكو: الدفاع الجوي الروسي اعترض 10 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي اعترض أكثر من 10 مسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل.

وقالت الوزارة إنه تم تدمير ما إجمالية 11 مسيرة فوق منطقة موسكو، إقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية وإقليم بريانسك جنوبي البلاد قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وأضافت موسكو أنه تم إحباط هجمات المسيرات، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

إصابة شخص واحد

وفي تولا، أصيب شخص واحد بإصابات طفيفة عندما سقط الركام على مبنى سكني.. وتم صد مسيرة أخرى بالقرب من بلدة بودولسك، على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب موسكو.

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وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عبر منصة "تليجرام" إن الدفاع الجوي صد هجوم كبيرة بالمسيرات على العاصمة.

Putin blitzes Kyiv with ‘biggest EVER drone strike’ injuring five as Russia fires 75 kamikaze drones in one nighthttps://t.co/2Aolj3XN0chttps://t.co/2Aolj3XN0c — The Sun (@TheSun) November 26, 2023

فيما قال ألكسندر بوجوماس الحاكم الإقليمي لبريانسك إنه تم إسقاط مسيرتين فوق الإقليم.

خط المواجهة الطويل في الحرب

ويعد خط المواجهة الطويل في الحرب ــ والذي يمتد من ساحل البحر الأسود إلى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا ــ بشكل متزايد أنه في حالة جمود إلى حد كبير.

من جانب آخر، أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي مرسوما بإقالة عدد من كبار ضباط الحرس الوطني، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

ووفق المرسوم الرئاسي، ستتم إقالة النائب الأول لرئيس الحرس الوطني الليفتنانت جنرال فولوديمير كوندراتيوك.

وستتم إقالة ثلاثة نواب آخرين، وهم: الليفتنانت جنرال أولكسندر نابوك وضابطان آخران برتبة ميجور جنرال وهما أوليه ساخون وميكولا ميكولينكا.

وفيما عدا، ساخون، كان جميع الجنرالات في مناصبهم، قبل الحرب. ولم تُعرف بعد الأسباب وراء هذا التعديل في قيادة الحرس الوطني.