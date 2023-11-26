وزير التموين: روسيا تعمل بنظام الكوتة في تصدير الحبوب

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن قرار حظر روسيا لتصدير الحبوب لن يؤثر على وارداتنا من الحبوب.

واردات مصر من الحبوب الروسية

وأضاف وزير التموين، أن المناقصات الأخيرة شهدت منافسة بين القمح الروسي والأوروبي، حيث يتم اختيار السعر الأفضل.

وأشار إلى أن روسيا لم تحظر الصادرات ولكن تعمل بنظام الكوتة في تصدير منتجاتها من الحبوب، حيث أن الكوتة خلال العام الجاري تقدر بنحو 25 مليون طن، وهي أعلى معدل من السنوات الماضية.

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جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام في تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجاري بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين إضافة إلي أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والاجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نيبو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ووجه الوزير بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتي تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلى 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كجم.

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