احذر إهمال علاجه، نزيف الأنف، مؤشر للإصابة بالأورام

نزيف الأنف، من الحالات التي لها أسباب متعددة وعادة تكون الفئات المعرضة لتلك الحالة الأطفال ومرضى ضغط الدم المرتفع.

وفي التقرير التالي ترصد “فيتو” أبرز أسباب نزيف الأنف وكيف يمكن تجنب حدوث تلك الحالة.

أسباب نزيف الأنف

قال الدكتور زكريا فايق كامل استشاري الأنف والأذن والحنجرة: إن أسباب نزيف الأنف متعددة والفئة الأكثر عرضة عند نزيف الأنف هم الأطفال بسبب ضعف الشعيرات الدموية ومرضى الضغط العالي والمرضى الذين يستعملون أدوية السيولة بكثرة.

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وأضاف الدكتور زكريا كامل لـ "فيتو": إن من ضمن أسباب حدوث نزيف الأنف التعرض إلى إصابة في الأنف نتيجة الاصطدام في شيء ما أو ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بمرض التهاب الأنف الضموري، وأيضا تناول أدوية السيولة بإفراط يؤدي إلى نزيف الأنف.

نزيف الأنف، فيتو

وأشار الدكتور زكريا فايق إلى أن التعرض إلى مهيجات للأغشية التي تسبب العطس الشديد تؤدي إلى نزيف الأنف وقد يكون نزيف الأنف عرض للأورام الحميدة أو الخبيثة بمختلف أنواعها.

مضاعفات نزيف الأنف

وقال الدكتور زكريا فايق إن من مضاعفات نزيف الأنف إذا كان شديد حدوث أنيميا وقد يحتاج المريض إلى نقل الدم في حالة إذا كان النزيف شديد للغاية.



كيف يمكن وقف نزيف الأنف؟

وذكر موقع Web MD أنه عادة لا يكون نزيف الأنف خطيرا ومن الممكن أن يتم معالجته في المنزل في حالة إذا كان بسيط عن طريق أن يكون المريض هادئ ولا يتوتر لأن التوتر قد يؤدي إلى زيادة النزيف ويجب أن يجلس الشخص المصاب بنزيف الأنف وأن ينحني قليلا للإمام لكي يحافظ على عدم نزول الدم إلى أسفل الحلق.

نزيف الأنف، فيتو

ولابد أن يغلق الشخص المصاب أنفه عن طريق استخدام إبهامك أو إصبع السبابة لإغلاق فتحتي الأنف لمدة من 5 إلى 10 دقائق أثناء التنفس من خلال فمك ذلك الإجراء يضغط على الجزء الذي ينزف من الأنف ويمكن أن يجعل الدم يتوقف عن التدفق.



الوقاية من نزيف الأنف

عادة لا يمكن دائمًا منع حدوث نزيف في الأنف ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بنزيف الأنف مثل الحفاظ على رطوبة الأنف من الداخل باستخدام قطعة قطن عليه طبقة رقيقة من الفازلين ويتم ترطيب الأنف بها بلطف ثلاث مرات في اليوم بما في ذلك قبل النوم لأن الجفاف يمكن أن يتسبب في نزيف الأنف.

كما يمكن استخدام محلول ملحي للأنف الذي يساعد في الحفاظ على رطوبة الأنف من الداخل ومن ضمن النصائح أيضا عدم التدخين لأنه يتسبب في تهيج الأنف من الداخل وتجفيفه.

بالإضافة إلى عدم استخدام أدوية البرد والحساسية كثيرًا لأنها يمكن أن تجفف الأنف وفي بعض الحالات قد تتسبب بعض الأدوية في حدوث نزيف في الأنف أو تفاقمه لذلك لابد من الرجوع إلى الطبيب لمعرفة أنسب أنواع الأدوية التي ستتناولها ومتى ستتوقف عنها.