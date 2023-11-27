الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أسيرة فلسطينية محررة تروي كواليس اعتقالها وتعذيبها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسيرة الفلسطينية
الأسيرة الفلسطينية المحرر أسيل منير إبراهيم، فيتو

صفقة الأسرى، روت الأسيرة الفلسطينية المحررة أسيل منير إبراهيم، كواليس اعتقالها والتعامل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تلفيق الاحتلال الإسرائيلي تهم مفبركة

وقالت الأسيرة الفلسطينية المحررة أسيل منير إبراهيم: إن سبب اعتقالها تقديمها تصريح لزيارة شقيقها الأسير وأثناء زيارتها له قام الاحتلال باعتقالها بتهم زور منها حيازة سلاح أبيض"مقص" والانضمام لجماعة إرهابية “حركة حماس” وطعن مجندة داخل مركز الشرطة.

 

مدة الاعتقال

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة"etc": إلى أنها اعتقلت منذ عام وثلاثة أشهر وتعرضت خلال مدة الاعتقال للاعتداء داخل سجون الاحتلال بالضرب والإهانات والشتائم، مشيرة إلى اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لكل أفراد عائلتها.

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فرحة غير مكتملة

وأشارت: إلى أن فرحتها غير مكتملة بسبب ما يحدث في غزة من قتل الأطفال والأبرياء وإبادة العائلات وتدمير وقصف المنازل، مشيدة بدور المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الإسرائيلي.

 

ظروف صعبة في الحبس

وأكدت: "تعرضت لظروف حبس صعبة جدا من مصادرة جميع الممتلكات والأجهزة الكهربائية وإطلاق الغاز والضرب والعنف وعدم الخروج من الحبس إلا للاستحمام"، مشيرة: "كان عددنا أكثر من ١٠٠  في زنزانة واحدة".

الأسرى الفلسطينيون يصلون رام الله بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال

ارتياح أمريكي بعد إتمام العملية الثالثة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

 

صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس، وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، مساء أمس الأحد، أن الأسرى الفلسطينيين المحررين وصلوا  إلى مدينة رام الله.


وفي السياق ذاته، نشرت وسائل إعلام فلسطينية امس الأحد مقاطع مصورة ترصد حافلات الأسرى المحررين  التي انطلقت من سجن "عوفر" الإسرائيلي باتجاه وسط مدينة رام الله، ضمن الدفعة الثالثة في تبادل الأسرى بين  حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

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