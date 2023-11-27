أعراض التهاب عرق النسا، وكيف يتم علاجه؟

عرق النسا هو ألم عصبي ينشأ من العصب الوركي ويمكن أن يحدث عن طريق الضغط على العصب حيث يمر عبر الأرداف.

العصب الوركي هو عصب كبير يتكون من جذور الأعصاب التي تنشأ من الحبل الشوكي، وتمر هذه الجذور العصبية بين مساحات القرص، وتنضم لتشكل العصب الوركي ومن العمود الفقري إلى الأرداف، ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذ والساق.

عرق النسا، فيتو

ويتحكم العصب الوركي في الإحساس والوظيفة في الساق والقدم وفي عرق النسا، تميل الأقراص المنزلقة إلى الانتفاخ والضغط على العصب بين الفقرات وهذا الضغط يهيج العصب، مما يسبب الألم للمريض.

Advertisements

معظم حالات عرق النسا تشفى من تلقاء نفسها خلال ستة أسابيع إلى ثلاثة أشهر، ويمكن أن يحدث عرق النسا أيضًا بسبب تضييق النفق العصبي بين الأقراص بسبب هشاشة العظام، كبار السن الذين يعانون من انحطاط القرص نتيجة للشيخوخة يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة لعرق النسا.

أعراض عرق النسا

تشمل أعراض عرق النسا ما يلي:

الشعور بسخونة في الأرداف

ألم في الأرداف والجزء الخلفي من الفخذ (أوتار الركبة) والساق

ألم في الكاحل والقدم

دبابيس وإبر

زيادة الألم عند الرفع أو الإجهاد أو السعال

فقدان قوة عضلات الساق والقدم.

الفقرات القطنية معرضة للإصابة

يشعر المريض بالأعراض في منطقة أسفل الظهر بسبب الحركة والنشاط، أو المنطقة القطنية ويتكون هذا من خمس فقرات كبيرة نسبيا، الأقراص التي تبطن هذه الفقرات معرضة بشكل خاص للتدهور الناجم عن الشيخوخة، وتصبح الأقراص المبطنة أرق وأكثر صلابة بشكل تدريجي، مما يضغط على هذا الجزء من الظهر وقد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من اضطرابات آلام أسفل الظهر، بما في ذلك عرق النسا.

الراحة في الفراش غير مفيدة لعرق النسا

النصيحة التقليدية لعلاج عرق النسا أوصت بالراحة الكاملة في الفراش ومع ذلك، خلصت الدراسات الحديثة إلى أن الاستلقاء في السرير قد لا يؤدي إلا إلى تحسن بسيط، أو قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، وفقًا لموقع "better health" الطبي.

وينصح العديد من الاطباء المرضى بالبقاء نشطًا عن طريق التمارين الخفيفة وتعد السباحة مفيدة بشكل خاص، لأنها ليست تمرينًا لرفع الأثقال، لذا يمكن تحسين المرونة والقوة دون الضغط على الظهر بشكل غير ضروري وعادة ما تشفى أقراص العمود الفقري المنفتقة من تلقاء نفسها مع مرور الوقت.

الرعاية الذاتية لعرق النسا

تتضمن الاقتراحات لإدارة عرق النسا ما يلي:

الراحة، ولكن ليس الراحة في الفراش لفترة طويلة

أدوية مسكنة للألم بدون وصفة طبية

كمادات الثلج

إراحة الظهر من خلال عدم الانحناء أو الثني أو رفع الأوزان الثقيلة

حمامات دافئة

النوم على مرتبة ليست ناعمة جدًا أو صلبة جدًا

أثاث مريح، مثل الكراسي ذات الدعم القطني

تمارين خفيفة لتقوية ودعم أسفل الظهر.

علاج عرق النسا

عرق النسا الذي لا يحل نفسه بعد بضعة أيام يحتاج إلى عناية طبية، العلاج الطبي لعرق النسا يشمل:

الأدوية، بما في ذلك الأدوية المسكنة للألم والمضادة للالتهابات

العلاج بتقويم العمود الفقري أو العظام

الحقن فوق الجافية – دواء يتم حقنه مباشرة في العمود الفقري

عرق النسا، فيتو

التحلل الكيميائي – حقن إنزيم خاص في القرص

العلاج الطبيعي، بما في ذلك التحفيز الكهربائي لعضلات الظهر

العلاجات التكميلية، بما في ذلك الوخز بالإبر

الجراحة كملاذ أخير.

جراحة عرق النسا

تسمى عملية عرق النسا الناتجة عن تمزق القرص أو "انزلاقه" بـ "استئصال القرص الجزئي"، ويتم في البداية تصوير الجزء السفلي من ظهرك بالأشعة السينية لتحديد منطقة المشكلة وتحت التخدير العام، يتم إجراء قطع صغير في الظهر، ويتم دفع العضلات والأربطة الأساسية جانبًا ثم تتم إزالة شظايا القرص المتمزق.