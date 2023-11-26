شريف منير يكشف اللحظات الأخيرة لطارق عبد العزيز من كواليس التصوير صباح اليوم

طارق عبد العزيز، كشف الفنان شريف منير، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، خلال تواجده في بلاتوه التصوير، قبيل رحيله عن عالمنا.

تألق طارق عبد العزيز في مشهد تمثيلي اليوم

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "كان عندنا تصوير صباح اليوم في فيلا في أكتوبر وهي ديكور طارق عبد العزيز فكنا النهاردة من الساعة 11 الصبح بنشتغل وهو كان موجود وفي حالة نفسية كويسة ونشيط وبيضحك ويهزر وفي أوج تألقه".

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سقوط طارق عبد العزيز

وأضاف: "كان فيه مشهد بعمله أنا وطارق عبد العزيز ومعانا ممثلة شابة جديدة اسمها نانسي المفترض بترن الجرس وهو بيروح يقابلها وعملنا بروفة وصورنا أول مرة الشوت ولكن المخرج قال لأ عايزين نعمله مرة كمان ولما جهزنا لقيت طارق جاء ناحيتي بدل ما يروح للباب يفتح للممثلة فوجئت وشوفت لونه بيروح وبعدين سند راسه عليا قال لي مش قادر ولقيت وشه أصفر أصفر أصفر وبعدين أبيض أبيض أبيض وبدأ يتلج ويروح مننا فنزلناه على الأرض وقعدت أحاول ادلك له قلبه وقتها كانت عينه بتزيغ لفوق وبعدين وقف نبض القلب".

مستشفى الشيخ زايد

وتابع: "ذهبنا بطارق عبد العزيز لما القلب وقف على مستشفى الشيخ زايد ولما روحنا هناك المستشفى كان هناك طقم طبي عبقري ومحترم جدا وجابوا جهاز صدمات القلب و9 دكاترة حاولوا معاه وبعدين قالولنا هو جاي متوفى".



الحالة النفسية لطارق عبد العزيز

ولفت: "مكنش باين على طارق عبد العزيز من أول يوم إنه عنده مشكلة وهو كان فرحان بالشخصية جدا وقال أنا عايز أدي في الدور اكتر وياريت متخلصونيش في يومين".



واستطرد: "أنا حسيت إن الدنيا دي متستاهلش حاجة، أول مرة في حياتي أشوف حد روحه بتطلع وأنا مهزوز ومش مصدق، وابنه كان معانا وهو ماسك له شغله".

معاناة طارق عبد العزيز من مرض السكر وتركيب دعامات



وأكد: "عرفت إن طارق عبد العزيز كان عنده السكر ومركب دعامات وهو كان شره جدا في التدخين ولكن النهاردة كان على غير العادة مكنش بالإقبال على الحياة واللطافة زي النهاردة فعلا كان مختلف وكان لذيذ ولطيف ومقبل على الحياة أوي".



يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".