الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رئيس المركز القومي للسينما ناعيا طارق عبد العزيز: وصل لقلوب الجمهور ببساطته

طارق عبد العزيز،
طارق عبد العزيز، فيتو

نعى الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، الفنان طارق عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز الـ 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “وبقينا اتنين”.

وفاة طارق عبد العزيز 


وقال الدكتور حسين بكر أن الفنان الراحل قدم علي مدار مشواره الفني العديد من الأدوار المتميزة التي استطاع من خلالها الوصول إلى قلوب المشاهدين بأدائه البسيط المميز، كما تقدم رئيس المركز القومي للسينما بالعزاء لأسرة الراحل متمنيًا من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

Advertisements

طارق عبد العزيز


يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من  أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

السقا ينعى طارق عبد العزيز: مع السلامة يا طيب

طارق عبد العزيز في آخر حوار قبل وفاته مع عمرو الليثي غدا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وفاة طارق عبد العزيز طارق عبد العزيز المركز القومي للسينما الدكتور حسين بكر القومي للسينما

مواد متعلقة

طارق عبد العزيز في آخر حوار قبل وفاته مع عمرو الليثي غدا

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

صابرين تكشف لـ"فيتو" كواليس الأيام الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

وزير التموين: ندرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وهذا مصير زيادة الـ50 جنيها

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

موهبة غانية محط اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز

إسرائيل تكشف عن شرطها لتمديد الهدنة مع حماس

أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية