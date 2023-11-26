رئيس المركز القومي للسينما ناعيا طارق عبد العزيز: وصل لقلوب الجمهور ببساطته

نعى الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، الفنان طارق عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز الـ 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “وبقينا اتنين”.

وفاة طارق عبد العزيز



وقال الدكتور حسين بكر أن الفنان الراحل قدم علي مدار مشواره الفني العديد من الأدوار المتميزة التي استطاع من خلالها الوصول إلى قلوب المشاهدين بأدائه البسيط المميز، كما تقدم رئيس المركز القومي للسينما بالعزاء لأسرة الراحل متمنيًا من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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طارق عبد العزيز



يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".