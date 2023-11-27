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ثقافة وفنون

مسلسل زينهم الحلقة 6، أحمد داود يعود لعمله في المشرحة

مسلسل زينهم، فيتو
مسلسل زينهم، فيتو

مسلسل زينهم، شهدت الحلقة ٦ من مسلسل زينهم نجاح جيمي في مهمته الموكلة إليه بخصوص الطفلة أحلام، ويخبر حبيبته بأمر رغبته في الاستمرار في الطب الشرعي وتمكن من مواجهة والده بهذا الأمر.

كما نجح جيمي بمساعدة زينهم في الكشف عن تورط توفيقة وحفني في أمر اختفاء جثة نانسي، وذلك بالتعاون مع زوجها، وتتجه النيابة إلى منزل الزوج ولكن لا يجدون الجثة بينما تصل الجثة بفضل مجهول إلى الرصيف المواجه للمشرحة.

وخلال الحلقة ٦ من مسلسل زينهم يقتل مدير شركة إنفينيتي للأدوية ذلك الشخص الشهير برفعت والمنفذ لجريمة قتل نانسي بعد رفضه التام للاعتراف بجريمته، ثم يتجه إلى النيابة ويقر بأن القتيل حاول الاعتداء عليه، وتغلق الشركة ويتم تسريح الموظفين ويعود زينهم إلى عمله بعد عودة جثة نانسي.

وخلال مسلسل زينهم الحلقة ٦ يفصح زينهم عن تفاصيل بحثه عن قاتل والده لجيمي، ويتفاجأ بوصول جثة سائق والده إلى المشرحة وهو الشخص الذي ظل يبحث عنه لسنوات طوال دون جدوى.

تفاصيل شخصية سلمى أبو ضيف 

 تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف في مسلسل زينهم وتجسد من خلاله شخصية جميلة، وهي فتاة تعمل بإحدى شركات الأدوية.. كانت حياتها تسير بصورة طبيعية إلى أن تعرضت صديقتها نانسي للقتل، وتركت لها رسالة تشير إلى أن الحادث تم بفعل فاعل، ثم تتعرف على زينهم باعتباره مدير المشرحة، ثم بدأت في البحث عن دلائل، ويتورط زينهم معها في البحث عن الحقيقة.

وبدأت قناة ON في عرض مسلسل “زينهم” الذي يقوم ببطولته أحمد داود في أول بطولاته الدرامية المطلقة، منذ الأحد 19 نوفمبر.

وتزامنًا مع عرضه على شاشة ON يتم عرضه أيضًا على منصة watch it، حيث يتم توفير الحلقات على المنصة بمجرد عرضها على شاشة التليفزيون.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

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قصة مسلسل زينهم

المسلسل يدور حول الطبيب الشاب حمادة إبراهيم الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

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