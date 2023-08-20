طريقة عمل البليلة، حلوى سريعة وبسيطة ومهمة لصغارك

طريقة عمل البليلة، البليلة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي تقدم كتسالي أو حلوى أو وجبة خفيفة، ولها مذاق مميز.

وطريقة عمل البليلة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهى عبارة عن قمح ولبن وسكر، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البليلة.

مكونات عمل البليلة:-

كوب قمح بليلة ويباع لدى العطار

كيلو لبن حليب

كوب سكر

طريقة عمل البليلة:-

ننقع البليلة فى الماء ليلة كاملة.

ثم نغسلها جيدا ونضعها على النار مع الماء ونتركها حتى تمام النضج، مع مراعاة إزالة الريم كلما تكون وتزويد الماء كلما نقص حتى لا تخترق البليلة.

وبعد تمام نضج البليلة، نضيف اللبن الحليب المغلي والسكر ونقلب جيدا

نترك الخليط على النار حتى الغليان، ثم تقدم البليلة ساخنة فى كاسات التقديم.

طريقة عمل البليلة، فيتو

وهناك طريقة أخرى لعمل البليلة

طريقة عمل البليلة

مكونات البليلة:-

كوب قمح بليلة ويباع لدى العطار

كيلو لبن حليب

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كوب سكر

كيس فانيليا

جوز هند

مكسرات

كنافة محمرة

طريقة عمل البليلة بالكنافة والفانيليا:-

ننقع البليلة فى الماء ليلة كاملة.

ثم نغسلها جيدا ونضعها على النار مع الماء ونتركها حتى تمام النضج، مع مراعاة إزالة الريم كلما تكون وتزويد الماء كلما نقص حتى لا تخترق البليلة.

وبعد تمام نضج البليلة، نضيف اللبن الحليب المغلي والسكر ونقلب جيدا.

نترك الخليط على النار حتى الغليان.

ثم نحضر الكنافة ونفرمها ونحمرها على النار فى القليل من الزبد والسكر حتى يحمر لونها.

ثم نحضر اطباق التقديم ونضع بها طبقة من الكنافة المحمرة والقليل من المكسرات وجوز الهند.

ثم نصب عليهم البليلة، حيث يجب تقديمها ساخنة.

فوائد البليلة

والبليلة لها فوائد عظيمة لاحتوائها على قيمة غذائية عالية، فالبليلة من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، وبالتالى هى مهمة لصحة الكبار والصغار، حيث تساعد فى تطور ذهن الصغار وزيادة نسبة ذكائهم والتركيز إليهم، كما أنها تمدهم بالحديد والكالسيوم وينصح بها دائما خبراء التغذية، وإضافة اللبن لها يعزز من قيمتها الغذائية ويجعلها وجبة متكاملة تسد حاجة الجسم من العديد من العناصر الغذائية خاصة الكالسيوم وفيتامين د وهو الأمر الذي يقوي عظام وأسنان الصغار ويساعد فى نموهم بشكل صحى بدون أى مشكلات، كما أنها تحمى الكبار من هشاشة العظام.