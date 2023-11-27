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ثقافة وفنون

خريطة القرآن المجود اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الإثنين 13 جمادى الأولى 1445 هجرية. 

تلاوات القرآن المجود اليوم الإثنين 13 جمادى الأولى 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) بتلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة القلم 5 ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من قصار السور 30 ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النجم/ القمر/ التين  30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق

18: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يونس 5 ق

47: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة البقرة  30ق
 

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01: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الطاروطى  وما تيسر من سورة نوح 15 ق

13:26 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كارم الحريري وما تيسر سورتى النبأ/ الطارق  15 ق

18: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة مريم  24 ق

00: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  فتحى المليجى  وما تيسر من سورة هود  30 ق

22: 18 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /  أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة هود 30 ق

19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة فاطر 15 ق

22:15 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سور القمر/ الرحمن/ العلق 34 ق
 


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الرعد   


15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من  سورتى البقرة /الانفطار 44 ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالرحمن الدروي، وما تيسر من سورة الطور 15 ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ السيد أحمد الشريف  وما تيسر من سورة الأنعام  15 ق

03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة القصص 24 ق
 


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