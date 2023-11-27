تم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده العام الماضي في شرم الشيخ بمصر، والذي كان انتصارا لعدد كبير جدا من المجتمعات التي تعاني من خسائر تغير المناخ، وتحتاج إلى هذا الصندوق ليدعمها.

ما الذي يمكن أن يحققه مؤتمر الأطراف COP28 في دبي هذا العام؟

وأوضح شادي خليل، ناشط بيئي، أنه خلال مؤتمر المناخ COP28 هذا العام سيتم الاتفاق حول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتفعيل آليات لها علاقة مهمة جدا بالصندوق، مثل من يحق له تلقي الدعم؟ ومن سيمول الصندوق؟ ومن هي الجهات التي سيكون لها القول الفصل في إدارة الصندوق؟ وكلها أمور من المهم جدا تحديدها هذا العام في دبي.

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وأضاف خليل أن هذه الآليات ستمكن المجتمعات التي تعاني من آثار تغير المناخ من وصول الدعم إليها بشكل عاجل.

تبني أول تقييم عالمي

ولفت الناشط البيئي أنه خلال مؤتمر المناخ هذا العام سيتم تبني أول تقييم عالمي لمراجعة التقدم الذي أحرزته الدول نحو أهداف اتفاقية باريس، وهل تسير الدول على الطريق الصحيح نحو الأهداف المرجوة.

وأوضح شادي خليل أنه لكي يتم تحقيق نجاح مؤتمر المناخ COP28، لابد من التزام الدول بالتخلص التدريجي من الوقود الإحفوري وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

موعد انطلاق قمة المناخ cop28

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسئولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP 28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق، وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.