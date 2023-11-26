ناشط بيئي: قمة المناخ لها دور أساسي في الوصول إلى مستقبل بديل

أكد طارق العليمي، ناشط بيئي، أن تحقيق مستقبل بديل هو أمر ممكن، وقمّة المناخ COP28 والقمم المستقبلية لها دور أساسي في الوصول إلى مستقبل تنعدم فيه أوجه الظلم وعدم المساواة الاجتماعية الهيكلية التي أدّت إلى أزمة المناخ الحالية.

وطالب العليمي باتخاذ إجراءات تغييرية مستندة إلى مقاربة مبنية على حقوق الإنسان لضمان عدم تصاعد درجات الحرارة في العالم لتتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وللانتقال من نماذج النمو التي تعرض على كوكبنا ومجتمعاتنا للخطر.

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وأشار الناشط البيئي إلى أن حقيقة مفاوضات المناخ الحالية بعيدة كل البعد عن تلبية هذا المطلب، لافتا إلى أنه قد تبدو فكرة العالم المثالي الذي يحترم حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق كأساس للعمل المناخي بعيدة، ولكنها يمكن أن تتحقق.

وأوضح أنه يجب أن تقربنا قمة المناخ cop28 من العالم الذي نعرف أنه ممكن وأن علينا الوصول إليه من أجل أسرتنا البشرية والنظام البيئي الهش الذي يحتضننا.

موعد انطلاق قمة المناخ cop28

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP 28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق - وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.