الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

موهبة غانية محط اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز

جوناثان سواه، فيتو
جوناثان سواه، فيتو

كشف موقع غانا سوكر نت، عن اهتمام أندية الأهلي وصن داونز وبيراميدز باللاعب جوناثان سواه بعد الأداء الجيد للاعب في الجولة من دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

ويلعب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ضمن صفوف فريق ميدياما الغاني.

وأكد الموقع الغاني وجود اهتمام كبير من فريق بيراميدز المصري وهو فرس الرهان بين الأندية الثلاثة بسبب جدية المفاوضات.

ويرتبط اللاعب بعقد رفقة الفريق الغاني حتي يونيو 2025 أي يمكن للاعب التوقيع لأي فريق في نهاية الموسم الحالي.

دوري أبطال أفريقيا، تصدر صن داونز وجالاكسي والترجي والأهلي ترتيب المجموعات الأربعة في دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الأولي.

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولي كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا 

وتصدر صن داونز بفارق الأهداف قمة المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا بفارق الأهداف عن بيراميدز وجاء ترتيب المجموعة كالتالي 

1- صن داونز  3 نقاط 

2- بيراميدز  3 نقاط 

3- مازيمبي بلا نقاط 

4- نواذيبو  بلا نقاط 

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا 

وتصدر جالاكسي البتسواني قمة المجموعة الثانية بعد فوزه علي الوداد وتعادل أسيك وسيمبا بالجولة الأولي.

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1- جالاكسي  3 نقاط 

2- أسيك  نقطة واحدة 

3- سيمبا  نقطة واحدة 

4- الوداد   بلا نقاط 

 

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا 

تصدر الترجي التونسي قمة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو الأنجولي بعد الجولة الأولي وجاء الترتيب كالتالي 

1- الترجي 3  نقاط 

2- بترو أتلتيكو  3 نقاط 

3- الهلال  بلا نقاط 

4- النجم الساحلي  بلا نقاط

 

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 

تقاسم الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري قمة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الأولي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 


1- الأهلي 3 نقاط

2- بلوزداد  3 نقاط

3- ميدياما   بدون نقاط

4- يانج أفريكانز  بدون نقاط 

 

وجاءت خسارة الوداد المغربي أمام جالاكسي البتسواني أبرز نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

وتلقي الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا الخسارة أمام  جالاكسي البتسواني بهدف نظيف في افتتاح مشواره في دور المجموعات في ملعب الوداد بالمغرب في مفاجأة من العيار الثقيل.

وشهدت الجولة نجاح الأهلي وبيراميدز في الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوارهما في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وجاءت نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا  كالتالي:

المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا 

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا 

الوداد المغربي  0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

 

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا 

الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي 

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

 

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني 

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

 

 

وكانت  قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت  في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024


المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 


التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

 

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا


الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

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الأهلي صن داونز بيراميدز جوناثان سواه دوري أبطال أفريقيا

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