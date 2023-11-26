صن داونز يفوز 3-0 علي نوذيبو ويتصدر مجموعة بيراميدز بفارق الأهداف

حقق فريق صن داونز الجنوب أفريقي الفوز علي نواذيبو الموريتاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولي لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم علي ملعب لوفتوس فيرسيفيلد بجنوب أفريقيا.

أهداف المباراة

تقدم الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 22 عن طريق لوكاس كوستا.

وعزز شالويلي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 28.

واختتم صن داونز الأهداف في الدقيقة 74 عن طريق سيرينو.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمي: ويليامز

خط الدفاع: موداو، دي ريك، ايبوسا، ماشيجو

خط الوسط: مايما، مخوليس، اليندي

خط الهجوم: شالوليلي، كوستا، مورينا

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء السبت ٢ ديسمبر المقبل على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز ونواذيبو

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

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بيراميدز يفوز علي مازيمبي بهدف

حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى بالمجموعة الاولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.



ساد الهدوء مجريات الشوط الأول بين فريقي بيراميدز ومازيمبي حيث أصبحت الخطورة منعدمة.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب.

وتصدى حارس مازيمبي لتسديدة ماييلي مهاجم بيراميدز في الدقيقة 41.

وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويتصدر قمة المجموعة الأولى.

مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.