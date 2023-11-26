الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولى

الأهلي في دوري أبطال
الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، تقاسم الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري قمة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الأولي.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مشوار الأهلي حامل اللقب في دور المجموعات بدوري الأبطال.

كما حقق شباب بلوزداد الفوز بثلاثية نظيفة علي يانج أفريكانز ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

1- الأهلي 3 نقاط 

2- بلوزداد  3 نقاط 

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3- ميدياما   بدون نقاط 

4- يانج أفريكانز  بدون نقاط 

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الأولي

شباب بلوزداد يهزم يانج أفريكانز بثلاثية

وحقق فريق شباب بلوزداد الجزائري الفوز علي يانج أفريكانز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب 5 يوليو بالجزائر.

تقدم الفريق الجزائري في الدقيقة العاشرة عن طريق عبدالرؤوف بنغيث.

وعاد شباب بلوزداد ليخطف الهدف الثاني بعد سيطرة واضحة في الدقيقة 47 عن طريق عبدالرحمن مزيان.

وأحرز لامين جالو الهدف الثالث لفريق بلوزداد في الدقيقة 94. 

الأهلي يهزم ميدياما الغاني

كما حقق الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

أفتتح كهربا أول أهداف الأهلي بعد عرضية من إمام عاشور في الدقيقة 66،ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 75  وأخيرا سجل البديل صلاح محسن الهدف الثالث ليؤمن انتصار الأحمر بأول 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

وكانت  قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت  في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

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