أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع طفيف في أسعار الذهب، انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي، والبورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الأحد 26-11-2023.

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وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد عند 99.97 جنيه للشراء، و100.42 جنيه للبيع، فيما شهد الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.85 جنيه للشراء، و39.02 جنيه للبيع.

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سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.92 جنيه للشراء، و35.08 جنيه للبيع.



سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.



سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.



وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.62 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع.



وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.



وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.



وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.



وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.



وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

انخفاض أسعار الذهب

انخفضت اسعار الذهب في التعاملات المسائية بقيمة خمس جنيهات في الجرام الواحد الأسواق والمحلات.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3190 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2390 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1860 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320جنيهًا.

تعيين محمد أبو موسى أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري تعيين محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، إذ تم استحداث هذا المنصب مؤخرا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.

وكان أبو موسى شغل منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

شعبة المواد الغذائية تكشف سبب فشل مبادرة تخفيض الأسعار



ارتفاع أسعار السلع، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إن المنتجين والتجار لم يلتزموا بتعهداتهم في مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، ولم يقوموا بضخ الكميات المتفق عليها من السلع، لذلك المبادرة لم تحقق أهدافها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": التجار قاموا بتخزين المنتجات ومن بينها السكر وتسببوا في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.



ولفت إلى أن السعر العادل لكيلو السكر 27 جنيها، وهو يحقق الربح للمنتج والتاجر، فليس هناك مبرر لوجود نقص كبير في السلعة وارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيها وأكثر.



وأشار إلى أن من المتوقع انتهاء أزمة السكر ما بين شهر إلى شهرين مع دخول المحصول الجديد من قصب السكر.

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا نشرته الجريدة الرسمية اليوم، بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، كما تم تجديد تعيين رامي أبو النجا نائبا لمحافظ البنك المركزي لنفس المدة، وذلك اعتبارًا من غد الإثنين 27 نوفمبر 2023.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.



و ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

افتتح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نيبو" والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام.

وأعلن علي المصيلحي خلال المعرض إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين .

وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

وكشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110 مشترين.

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام التكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والنسخة الحالية أن مساحة العرض لنيبو تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث , حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولي , تشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي50 من كبار مؤسسات انتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الانتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالاضافة الي عارضين دوليين من دول ( الامارات العربية المتحدة – ايطاليا – المانيا – تركيا – الصين ).

وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الاعمال الابداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.

واشار الي أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات اجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات انتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.

وأضاف أن نيبو له أهمية خاصة للمنتج المصري تيتح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية علي كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.





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