أخبار الفن اليوم.. وفاة طارق عبد العزيز بأزمة قلبية مفاجئة.. والجونة السينمائي يعلن انطلاق دورة استثنائية 14 ديسمبر

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:

توفي مساء اليوم الأحد الفنان طارق عبد العزيز، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل بقينا اتنين.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق دورة اسـتثنائـية يـوم 14 ديـسمبر المقبل وحـتى 21 من الشهر نفسه.

وأشارت إدارة المهرجان في بيان لها منذ قليل إلى إقامة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وذلك بجانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقًا، ليتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مــع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية فـي غزة.

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كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل "بقينا اتنين" لينقل للمستشفى بعدها ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقال الدكتور أشرف زكي في تصريح خاص لـ"فيتو" إن جنازة الفنان الراحل تشيع عقب صلاة ظهر غدا الاثنين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

انتهى الفنان محمد إمام وطاقم تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” من مشاهد العمل الذي يعود به لجمهوره بعد فيلمه الأخير “عمهم”.

وأعلنت الشركة المنتجة رسميا طرح فيلم أبو نسب يوم الخميس 21 ديسمبر بسينمات مصر ويوم 28 ديسمبر بالوطن العربي.

علق التيك توكر كروان مشاكل على حالة الجدل التي صاحبت ظهوره في مسلسل "بطن الحوت" بطولة النجم محمد فراج وباسم سمرة، والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد.

وتحدث "مشاكل" خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي" عن أزمة ظهوره، وعن قرارات نقابة المهن التمثيلية تجاه الشركة المنتجة ومخرج العمل على خلفية مشاركته في المسلسل.