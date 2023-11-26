الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. وفاة طارق عبد العزيز بأزمة قلبية مفاجئة.. والجونة السينمائي يعلن انطلاق دورة استثنائية 14 ديسمبر

طارق عبد العزيز،
طارق عبد العزيز، فيتو

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها كالتالي: 

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

توفي مساء اليوم الأحد الفنان طارق عبد العزيز، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل بقينا اتنين.

الجونة السينمائي يعلن انطلاق دورة استثنائية للمهرجان 14 ديسمبر.. واحتفال خاص بالسينما الفلسطينية

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق دورة اسـتثنائـية يـوم 14 ديـسمبر المقبل وحـتى 21 من الشهر نفسه.

وأشارت إدارة المهرجان في بيان لها منذ قليل إلى إقامة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وذلك بجانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقًا، ليتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مــع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية فـي غزة.

Advertisements

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل "بقينا اتنين" لينقل للمستشفى بعدها ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقال الدكتور أشرف زكي في تصريح خاص لـ"فيتو" إن جنازة الفنان الراحل تشيع عقب صلاة ظهر غدا الاثنين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. 

طرح "أبو نسب" ضمن أفلام رأس السنة بالسينمات

انتهى الفنان محمد إمام وطاقم  تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” من مشاهد العمل الذي يعود به لجمهوره  بعد فيلمه الأخير “عمهم”.

وأعلنت الشركة المنتجة رسميا طرح فيلم أبو نسب  يوم الخميس 21 ديسمبر بسينمات مصر ويوم 28 ديسمبر بالوطن العربي.

كروان مشاكل يتحدى منتقديه بـ 10 تصريحات صادمة، أبرزها هغني عشان صوتي مميز

 علق التيك توكر كروان مشاكل على حالة الجدل التي صاحبت ظهوره في مسلسل "بطن الحوت" بطولة النجم محمد فراج وباسم سمرة، والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد.

وتحدث "مشاكل" خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي" عن أزمة ظهوره، وعن قرارات نقابة المهن التمثيلية تجاه الشركة المنتجة ومخرج العمل على خلفية مشاركته في المسلسل.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

الجونة السينمائي يعلن انطلاق دورة استثنائية للمهرجان 14 ديسمبر.. واحتفال خاص بالسينما الفلسطينية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان طارق عبد العزيز مهرجان الجونة السينمائي الدكتور اشرف زكي فيلم أبو نسب التيك توكر كروان مشاكل الجونة السينمائي

مواد متعلقة

طارق عبد العزيز في آخر حوار قبل وفاته مع عمرو الليثي غدا

الجونة السينمائي يعلن انطلاق دورة استثنائية للمهرجان 14 ديسمبر.. واحتفال خاص بالسينما الفلسطينية

الأكثر قراءة

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

صابرين تكشف لـ"فيتو" كواليس الأيام الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

وزير التموين: ندرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وهذا مصير زيادة الـ50 جنيها

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

موهبة غانية محط اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز

إسرائيل تكشف عن شرطها لتمديد الهدنة مع حماس

أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية