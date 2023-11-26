طرح "أبو نسب" ضمن أفلام رأس السنة بالسينمات

فيلم أبو نسب، انتهى الفنان محمد إمام وطاقم تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” من مشاهد العمل الذي يعود به لجمهوره بعد فيلمه الأخير “عمهم”.

فيلم أبو نسب

وأعلنت الشركة المنتجة رسميا طرح فيلم "أبو نسب" يوم الخميس 21 ديسمبر بسينمات مصر ويوم 28 ديسمبر بالوطن العربي.

ويأتي فيلم أبو نسب من بطولة محمد امام وماجد الكدواني وياسمين صبري، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي أمام

وكان نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو مع شقيقه المخرج رامي إمام.

Advertisements

وقال رامي خلال مقطع الفيديو الذي رصد أول ظهور له ولشقيقه الأصغر، “أنا اشتغلت مع محمد إمام 9 سنين، والراجل ده احترام وخبرة وفخور إني اشتغلت معه.

بينما علق محمد إمام: أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي، حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي.

أبطال فيلم أبو نسب

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام.

قصة فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم، الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.