الجونة السينمائي يعلن انطلاق دورة استثنائية للمهرجان 14 ديسمبر.. واحتفال خاص بالسينما الفلسطينية

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق دورة اسـتثنائـية يـوم 14 ديـسمبر المقبل وحـتى 21 من الشهر نفسه.

الجونة السينمائي

وأشارت إدارة المهرجان في بيان لها منذ قليل إلى إقامة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وذلك بجانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقًا، ليتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مــع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية فـي غزة.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأضافت الإدارة انه تـقرر تـنظيم عـشاء لجـمع الـتبرعـات للمساعدات الإنسانية في غزة بـالـتنسيق مـع جـمعية الهـلال الأحـمر الــمصري خــلال فــترة المهرجان، والــذي سيقام دون أي مــظاهــر احــتفالــية تعبيرا عــن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

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مهرجان الجونة السينمائي

وكان مهرجان الجونة السينمائي أجل فعاليات دورته السادسة مرتين، وذلك عقب اندلاع أحداث طوفان الأقصى، وما تبعه من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.