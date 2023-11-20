جيش الاحتلال: لا يوجد اتصال مع طاقم السفينة التي اختطفها الحوثيون

السفينة الإسرائيلية المختطفة، علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، على المشاهد التي نشرتها جماعة الحوثي والتي توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

إسرائيل تتجاهل حادث اختطاف سفينة تابعة لها

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: لا يوجد أي اتصال بين إسرائيل وطاقم السفينة التي اختطفها الحوثيون.

وأوضح: السفينة دولية وكانت ترفع علم البهاما وكانت قادمة من تركيا وفي طريقها للهند، مشيرًا: الحوثيون خطوفا سفينة دولية وهو حادث خطير سيؤثر علي الملاحة في البحر الأحمر.

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وتابع: ما حدث عملية قرصنة وحادث خطير يضر بمسارات البحر الأحمر، الأمر خطير ولكنه مراقب من خلال القوات الأمريكية في المنطقة.

فيديو اختطاف السفينة الإسرائيلية

ونشرت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) مشاهد توثق العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة الإسرائيلية ثم السيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني.

شاهد الفيديو من هنااااا …

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشددا على أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.

وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيون، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، مؤكدة أنها لم يكن على متنها أي إسرائيليين.

تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، لافتا إلى الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.