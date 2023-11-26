استشهاد وإصابة 26 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أسفرت الاشتباكات وعمليات الاقتحام التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الأحد، عن استشهاد 8 أشخاص إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 15 آخرين.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن اثنين استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية يتما جنوب نابلس، وفي جنين، فجر وصباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسيّرة إسرائيلية قصفت منزلًا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل إصابة 3 آخرين.

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وأضافت الوكالة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا.

وأفات الوكالة بأن أربعة بينهم طفل استشهدوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي خلال الاقتحام.

بينما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية ما زالت تحاصر المخيم وسط اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين، وذكرت أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح.

وبالتزامن اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة حيث استشهد شاب برصاص تلك القوات شرقي المدينة.

وحسب الوسائل الفلسطينية فقد ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 235 منذ السابع من الشهر الماضي.