بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق يتظاهر لدعم إسرائيل (فيديو)

شارك رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، فى تظاهرة ضخمة دعا لها حزب اليمين المتطرف لدعم إسرائيل، بهدف تجميل صورتها بعد تعرض الاحتلال لموجة غضب عالمية على خلفية الانتهاكات التى يرتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة.

بوريس جونسون يشارك في مظاهرة داعمة لإسرائيل

وبحسب صحيفة ديلي ميل، انضم بوريس جونسون وزوجته كاري وطفلهما فرانك وشقيقته راشيل، إلى آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط لندن اليوم للتظاهر بهدف دعم إسرائيل تحت مسمى "معادة السامية" وفق زعم المنظمون.

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وتأتي المسيرة التي استمرت 90 دقيقة بعد اعتقال 18 متظاهرًا في العاصمة "لندن" أمس خلال مسيرة دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وشارك رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، فى تظاهرة ضخمة دعا له اليمين المتطرف لدعم إسرائيل، بهدف تجميل صورتها بعد تعرض الاحتلال لموجة غضب شعبى عالمي على خلفية الانتهاكات التى يرتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انضم بوريس جونسون وزوجته كاري وطفلهما فرانك وشقيقته راشيل، إلى آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط لندن اليوم للتظاهر بهدف دعم إسرائيل تحت مسمى "معادة السامية" وفق زعم المنظمون.

وتأتي المسيرة التي استمرت 90 دقيقة بعد اعتقال 18 متظاهرًا في العاصمة "لندن" أمس خلال مسيرة دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ويوم أمس السبت شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات حاشدة، تضم مئات المحتجين، نصرة لأهل قطاع غزة، ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار.

وتظاهر المحتجون الذين رفعوا أعلام فلسطينية في مسيرة وطنية لفلسطين في وسط لندن، اليوم السبت، داعين إلى إنهاء الصراع على غزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "أنهوا الاحتلال الإسرائيلي الآن" و"فلسطين حرة"، إلى جانب رفع أعلام فلسطينية.

اليوم الثاني من اتفاق الهدنة في قطاع غزة

وتأتي المظاهرة تزامنا مع وصول الأسرى الذين سيفرج عنهم الاحتلال إلى سجن "عوفر" تمهيدا لإطلاق سراحهم ضمن الدفعة الثانية، في اليوم الثاني لاتفاق الهدنة.

ففي حين، دخل عدوان الاحتلال يومه الـ 50 على قطاع غزة، في ثاني أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي أسفرت عن إدخال شاحنات تحمل مواد غذائية وصهاريج تحمل الوقود والغاز عبر معبر رفح، وفق أحد بنودها.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 طفلا وامرأة، في الوقت الذي أفرجت فيه حماس عن 13 إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء، ضمن الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب.

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